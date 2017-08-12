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Венесуэла обвинила Трампа в экстремизме после его слов о военном вмешательстве

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Владимир Падрино Лопес
Владимир Падрино Лопес

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, допустившего возможность проведения в республике военной операции США. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает PressTV.

«Это акт безумства, акт высшего экстремизма. (...) В Соединенных Штатах правит экстремистская элита, и я, честно говоря, не знаю, что происходит, к чему это приведет в мире», — заявил генерал в интервью государственному телевидению в пятницу.

Падрино Лопес добавил, что он совместно с армией и народом страны «будет в первых рядах защищать интересы и суверенитет нашей любимой Венесуэлы».

Заявление Трампа относительно возможного проведения военной операции в Венесуэле прозвучало 11 августа. «Мы имеем множество вариантов разрешения ситуации в Венесуэле, включая проведение военной операции в этой стране», — отметил американский лидер, добавив, что жители Боливарианской республики «страдают и умирают». При этом в Пентагоне сообщили, что пока не получали никаких указаний относительно Венесуэлы.

Позднее появилась информация о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро попытался связаться со своим американским коллегой по телефону, однако тот беседовать отказался. «США поддерживают народ Венесуэлы перед лицом притеснения со стороны режима Николаса Мадуро. Президент Трамп с радостью проведет разговор с лидером Венесуэлы после того, как в стране будет восстановлена демократия», — указали в пресс-службе Белого дома.

В Венесуэле с апреля этого года продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, являющейся главным экспортным продуктом страны.

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