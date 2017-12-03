Свои «биткоины» для борьбы с кризисом решили создать в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла создаст систему криптовалюты, чтобы преодолеть финансовую блокаду. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Николас Мадуро объявил, что Венесуэла создаст систему криптовалюты, которая будет называться El Petro», — заявил он.

сообщается, что новая валюта будет обеспечена природными богатствами страны. По мнению властей Венесуэлы, американские санкции могут помешать совершать международные платежи. Для преодоления трудностей и предложено создать криптовалюту. Противники действующего президента сомневаются, что идею удастся реализовать.

В начале ноября сообщалось, что в Венесуэле в обращение была введена банкнота в 100 тысяч боливаров (примерно 2,5 доллара США).

В сентябре Николас Мадуро говорил о намерении создать новую мировую валюту, альтернативную доллару.