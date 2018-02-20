Венесуэла запустила собственную криптовалюту с «рублем» в логотипе

Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты El Petro. Об этом своем Twitter сообщил президент страны Николас Мадуро.

Обращение валюты стартовало в полночь 20 февраля по местному времени (07:00 мск).

Логотипом криптовалюты стал символ, похожий на обозначение знака российского рубля ₽, — горизонтально перечеркнутая буква Р.

В общей сложности планируется выпустить порядка 100 миллионов единиц этой криптовалюты.

Стоимость El Petro установлена на уровне примерной цены за один баррель венесуэльской нефти по состоянию на середину января 2018 года. При этом допускается, что этот параметр будет меняться в зависимости от колебаний цен на нефть.

17 января власти США предупредили желающих инвестировать в венесуэльскую криптовалюту о риске преследования из-за наложенных на Каракас санкций.

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