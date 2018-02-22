Венесуэла запустит вторую криптовалюту за месяц

Венесуэла запустит в оборот еще одну криптовалюту. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает телеканал Globovision.

По его словам, обеспеченный драгметаллами «золотой El Petro» появится уже на следующей неделе. Данная криптовалюта будет иметь такие же параметры, как и его нефтяной собрат, который вышел в свет ранее на этой неделе.

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20 февраля был дан старт национальной криптовалюте El Petro .с символом в логотипе, напоминающий российский рубль. В ходе пресейла за сутки она привлекла в экономику Венесуэлы 375 миллионов долларов. Стоимость El Petro установлена на уровне примерной цены одного барреля венесуэльской нефти по состоянию на середину января 2018 года. Допускается, что этот параметр будет меняться в зависимости от колебаний цен на нефть.

Власти США в январе предупредили желающих инвестировать в венесуэльскую криптовалюту о риске преследования из-за наложенных на Каракас санкций.

Из-за падения цен на нефть в 2014 году Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. В стране зафиксирована гиперинфляция с темпами в тысячи процентов в год.

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