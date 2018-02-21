Венесуэла распродала криптовалюту с «рублем» в логотипе

В ходе пресейла венесуэльской криптовалюты El Petro удалось привлечь 735 миллионов долларов. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает Reuters. По словам Мадуро, новая виртуальная валюта «может превзойти Супермена».

При этом из других источников подтверждения озвученных цифр нет. Эксперты в сфере блокчейн-технологий ранее заявляли что привлечение больших сумм в ходе ICO маловероятно. Оппозиция критикует президента за выпуск валюты, считая это схемой по обходу правил государственных заимствований.

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В общей сложности Венесуэла планирует выпустить порядка 100 миллионов единиц El Petro. Валюта станет публичной через месяц.

Стоимость El Petro установлена на уровне примерной цены одного барреля венесуэльской нефти по состоянию на середину января 2018 года. Допускается, что этот параметр будет меняться в зависимости от колебаний цен на нефть.

Власти США в январе предупредили желающих инвестировать в венесуэльскую криптовалюту о риске преследования из-за наложенных на Каракас санкций.

Из-за падения цен на нефть в 2014 году Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. В стране зафиксирована гиперинфляция с темпами в тысячи процентов в год.

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