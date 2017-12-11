Президент Венесуэлы решил не пускать оппозицию на выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал не допустить к президентским выборам в 2018 году оппозиционные партии, которые отказались участвовать в муниципальных выборах в воскресенье, 10 декабря, и призвали бойкотировать голосование. Об этом сообщает BBC News.

«Партии, не принимавшие участие в голосовании и призывавшие к бойкоту выборов, не могут больше в них участвовать, это критерий Национального учредительного собрания, и я как глава государства его поддерживаю», — заявил глава государства.

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В большинстве муниципалитетов страны по итогам голосования победили представители правящей Единой социалистической партии страны. Выборы бойкотировали три главные оппозиционные партии — «Народная воля», «Справедливость превыше всего» и «Демократическое действие».

Популярность Мадуро падает на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране. Перед предстоящими президентскими выборами он стремится найти возможность ослабить оппозицию и устранить конкурентов.

Прошлые президентские выборы в Венесуэле прошли 14 апреля 2013 года. Тогда победил Мадуро с перевесом менее чем в один процент голосов.