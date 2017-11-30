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В Венесуэле начались массовые аресты из-за коррупции в нефтяном секторе

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Эулохио дель Пино
Эулохио дель Пино

Власти Венесуэлы задержали бывшего министра нефти страны Эулохио дель Пино (Eulogio del Pino) и экс-президента государственной нефтегазовой компании PDVSA Нельсона Мартинеса (Nelson Martinez) в рамках широкомасштабного антикоррупционного расследования. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации венесуэльских журналистов, бывшие высокопоставленные чиновники задержаны Управлением военной контрразведки страны.

29 ноября в генпрокуратуре республики заявили, что правоохранительные органы проводят новые обыски и задержания в ходе расследования дел о коррупции в государственной нефтяной компании, под стражу взяты около 50 человек. Арестованы также бывшие руководители американского подразделения PDVSA — компании Citgo. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, растрате и преступном сговоре.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил генерала национальной гвардии Мануэля Кеведо (Manuel Quevedo) ‏министром нефти и президентом PDVSA.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и госкомпания PDVSA.

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