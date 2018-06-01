Метро в Венесуэле стало бесплатным из-за отсутствия бумаги

В столице Венесуэлы Каракасе проезд на метро стал бесплатным из-за отсутствия в стране бумаги для изготовления проездных билетов. Об этом сообщает Reuters.

Власти обязали 53 станции столичного метрополитена открыть турникеты и пропускать пассажиров без билетов. Как пишет агентство, ежедневно подземкой в Каракасе пользуются более двух миллионов человек.

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Такая мера связана с прекращением поставки в страну сырья для производства оборудования метро, в том числе бумаги для изготовления билетов. «Ездят бесплатно, потому что билеты не из чего делать», — сообщил один из сотрудников метрополитена.

Власти страны и управление метрополитеном Каракаса официально ситуацию не прокомментировали.

Венесуэла находится в условиях жесткого экономического кризиса и вынуждена экономить на расходах, в том числе на транспортную систему.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускают правительство Венесуэлы и госкомпания PDVSA.

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