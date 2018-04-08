Бывший президент Бразилии сдался полиции

Бывший президент Бразилии Лула да Силва сдался полиции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Он вышел из здания профсоюза металлургов в промышленном пригороде Сан-Паулу, где укрывался последние два дня, и сел в машину полиции. Незадолго до этого стало известно, что его сторонники не выпускали да Силву из здания.

В июле 2017 года Лула да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Его приговорили к 9,5 годам заключения. В январе срок был увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы, все это время политик пользовался правом оставаться на свободе до решения суда по апелляции.

В 2014 году бразильские правоохранительные органы инициировали расследование относительно коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras. В результате разбирательств выяснилось, что после прихода да Силвы к власти была организована коррупционная схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для Petrobras, платя откаты ее топ-менеджерам и перечисляя деньги правящей Партии трудящихся на финансирование ее политических кампаний.

Луис Инасиу Лула да Силва возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год.

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