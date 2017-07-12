Бывшего президента Бразилии приговорили к девяти годам тюрьмы

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признан виновным в коррупции и отмывании денег и приговорен к 9,5 года заключения. Об этом в среду, 12 июля, сообщает телеканал Globo.

Против него было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, он обвинялся в получении в качестве взятки квартиры стоимостью более миллиона долларов в курортном городе.

Указывается, что да Силва стал первым бывшим главой Бразилии, осужденным за уголовное преступление после принятия в 1988 году новой конституции страны.

За бывшим главой государства остается право подать апелляцию на решение суда, до момента обжалования он остается на свободе.

В 2014 году бразильские правоохранительные органы инициировали расследование относительно коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras. В результате разбирательств выяснилось, что после прихода да Силвы к власти была организована коррупционная схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для Petrobras, платя откаты ее топ-менеджерам и перечисляя деньги правящей Партии трудящихся на финансирование ее политических кампаний.

Луис Инасиу Лула да Силва возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год.