Бразильцы вышли на улицы из-за коррупции властей

Сотни манифестантов прошли по улицам бразильского города Сан-Паулу, выразив поддержку операции «Автомойка» — антикоррупционному расследованию властей.

«Протесты проходят не только ради одобрения операции "Автомойка" и против привилегий для элит, но и с требованием к Конгрессу контролировать тех, кто у власти. Нет политиков, которым мы можем доверять. Наши голоса должны быть услышаны», — пояснила одна из участниц шествия.

Некоторые протестующие потребовали тюремного заключения для бывших президентов Дилмы Руссефф и Лулы де Силвы из-за коррупции. Де Силву манифестанты считают виновным в противодействии следствию. В рамках операции «Автомойка» многие бразильские политики и чиновники стали фигурантами уголовных дел.