Бразильского военного с сумкой кокаина поймали в самолете президента

В Испании арестовали члена экипажа одного из самолетов, который используется Военно-воздушными силами Бразилии для перелетов президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщает El Pais.

По информации издания, самолет летел в Японию как резервный борт для Болсонару, который отправился туда для участия в саммите G20 в Осаке. В испанской Севилье он сделал временную остановку 25 июня, именно там задержали и затем арестовали 38-летнего военного.

Отмечается, что при себе у унтер-офицера обнаружили 39 килограммов кокаина. Наркотик выявили, когда все члены экипажа проходили досмотр после прибытия. По информации источников издания, упаковки — 37 штук, весом чуть более килограмма каждая — просто лежали в дорожной сумке, их даже не пытались спрятать. Самолет в тот же день полетел к месту назначения без взятого под стражу мужчины.

Министерство обороны Бразилии подтвердило арест офицера по подозрению в причастности к перевозке наркотика. Расследование ведет военная полиция.

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Болсонару на своей странице в Twitter отметил, что его команда не имеет отношения к произошедшему, однако подобное неприемлемо. Он потребовал немедленно провести расследование и сурово наказать ответственных. «Мы не потерпим такое неуважение к нашей стране!» — добавил глава государства.

El Pais отмечает, что это не первый случай, когда военнослужащие ВВС Бразилии используют свое положение для перевозки наркотиков. Так, весной 2018 года Верховный военный суд страны постановил исключить из армейских рядов подполковника за его участие в перевозке 33 килограммов кокаина еще в 1999 году.

В 2018 году стало известно об обнаружении чемоданов с кокаином в школе при российском посольстве в Аргентине. Чистый вес наркотика составлял 362 килограмма. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. Операция велась с 2016 года. МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

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