Полиция показала девять тонн кокаина с задержанного в Африке судна с россиянами

Полиция республики Кабо-Верде опубликовала кадры с грузом судна ESER, которое задержали в порту Прая вместе с российским экипажем по подозрению в контрабанде наркотиков.

Правоохранители изъяли 260 тюков общей массой 9,57 тонны. Внутри них находится белый порошок, который, по утверждению полиции, показал положительные результаты пробы на кокаин.

О задержании судна стало известно 1 февраля. Власти арестовали 11 россиян, находившихся на борту. Посольство России в республике сообщило, что моряки чуствуют себя нормально, с ними обращаются без нарушений.

Судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа погиб, и корабль был вынужден остановиться в порту Кабо-Верде.

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