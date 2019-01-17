Россиян задержали по делу о наркотиках после угрозы подбросить наркотики

Сотрудники уголовного розыска Пскова задержали городского координатора движения «Открытая Россия» Лию Милушкину и ее супруга Артема Милушкина, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на их адвокатессу Татьяну Мартынову.

По ее словам, их обвиняют по части 4 статьи 228.1 УК («Сбыт наркотиков в крупном размере»). Подробности не уточняются.

Как отмечает издание, в конце прошлого года Милушкин сообщал, что сотрудники уголовного розыска следят за ним в разных частях города после задержания 4 ноября, когда он ехал на организованный им митинг против коррупции и произвола силовиков. По его словам, тогда один из полицейских в штатском пообещал ему: «Я всем скажу, чтобы тебя теперь только так принимали. И в следующий раз у тебя будет десяток граммов на кармане [наркотиков]».

Ранее в Челябинске в отношении активиста движения «Открытая Россия» Дениса Ибрагимова, организовавшего правозащитный вебинар «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму», посвященный частичной декриминализации 282 статьи УК («Возбуждение ненависти либо вражды»), возбудили административное дело по статье 20.33 КоАП («Участие в деятельности нежелательной организации»). На вебинар зарегистрировались студенты первого курса юридического факультета Челябинского государственного университета, которые, по словам Ибрагимова, по просьбе сотрудников Центра по противодействию экстремизму пришли на занятие, после чего дали показания.

Борцы с экстремизмом сочли организацию вебинара незаконной в связи с тем, что в 2017 году Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского нежелательной организацией на территории страны.

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