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Россиянин провел лекцию «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму» и поплатился

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В Челябинске в отношении активиста движения «Открытая Россия» Дениса Ибрагимова, организовавшего правозащитный вебинар «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму», возбудили административное дело по статье 20.33 КоАП («Участие в деятельности нежелательной организации»), сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, открытая онлайн-лекция была посвящена частичной декриминализации 282 статьи УК («Возбуждение ненависти либо вражды») и прошла 28 ноября в одном из офисных центров. На вебинар зарегистрировались студенты первого курса юридического факультета Челябинского государственного университета, которые, по словам Ибрагимова, по просьбе сотрудников Центра по противодействию экстремизму пришли на занятие, после чего дали показания.

Борцы с экстремизмом сочли организацию вебинара незаконной, поскольку в 2017 году Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского нежелательной организацией на территории России.

28 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовному преследованию за экстремизм будут подвергаться только те, кто в течение года уже привлекался за аналогичное деяние к административной ответственности. Вступление правок в силу предполагает отмену уже вынесенных приговоров и прекращение следствия по возбужденным делам.

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