Фигуранты громких дел об экстремизме исчезли из перечня террористов

Имена жителей Барнаула Марии Мотузной и Андрея Шашерина, которых обвиняли в экстремизме из-за постов и картинок во «ВКонтакте», исчезли из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист «Агоры» Павел Чиков.

«Это означает, что в отношении них уголовные дела по статье 282 прекращены. Правда, следствие пока не уведомляло об этом адвокатов», — написал Чиков.

Студентка Мария Мотузная стала одной из самых известных обвиняемых в экстремизме. Весной 2018 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282, а также по статье «оскорбление чувств верующих» (часть 1 статьи 148 УК России). Причиной стали несколько картинок с мемами, сохраненными на ее странице во «ВКонтакте». Осенью, после того как суд выявил нарушения в деле Мотузной и отправил его обратно в прокуратуру, девушка покинула Россию. Она отправилась на Украину и планировала просить политического убежища в другой стране.

Житель Барнаула Андрей Шашерин также обвинялся в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за мемов во «ВКонтакте». В частности, около шести лет назад он перепостил картинку известного интернет-художника под псевдонимом Duran, на которой человек, похожий на Иисуса, спрашивает время у патриарха Кирилла, на что получает грубый ответ (комикс связан с нашумевшей историей о затертых на фотографии дорогих часах патриарха).

28 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал внесенным им же в Госдуму закон, согласно которому уголовному преследованию за экстремизм будут подвергаться только те, кто в течение года уже привлекался за аналогичное деяние к административной ответственности.

Вступление поправок в силу предполагает отмену уже вынесенных приговоров и прекращение следствия по возбужденным делам.

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