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Отменен приговор за мем с Пушкиным и Тесаком

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Евгений Корт

Мосгорсуд отменил приговор студенту Евгению Корту, осужденному за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» картинки, «унижающей нерусских». Об этом во вторник, 25 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Там уточнили, что дело направили на пересмотр в суд первой инстанции.

Как пояснили агентству в пресс-службе правозащиты «Открытой России», адвокат которой представляет интересы Корта, это первый подобный случай после того, как Верховный суд (ВС) России принял постановление «по экстремистским делам». Там подчеркнули, что, по мнению ВС, в вынесенном молодому человеку приговоре «не приведено подтверждений тому, что Корт действовал с прямым умыслом на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку».

В сентябре Верховный суд России внес поправки в постановление, регламентирующее порядок вынесения решения по делам об экстремизме. В частности, суд отметил необходимость учитывать наличие у обвиняемого умысла совершить действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также общее содержание его страницы и личные характеристики — приверженность радикальной идеологии, участие в экстремистских сообществах, наличие судимости за преступления экстремистской направленности.

Евгений Корт был осужден в 2016 году за размещение картинки с поэтом Александром Пушкиным и националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак. По версии следствия, опубликованное изображение «унижало группу лиц по принципам национальности». Зеленоградский районный суд приговорил молодого человека к году лишения свободы в колонии-поселении. Позже это наказание заменили на штраф в 200 тысяч рублей.

После внесения ВС поправок адвокаты направили в судебную инстанцию жалобу на приговор Корту.

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