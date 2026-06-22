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16:50, 22 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Аналитик объяснил массовое повышение ключевых ставок в мире

Аналитик Джиоев: Мировые центробанки повышают ставки из-за войны на Ближнем Востоке
Вячеслав Агапов

Фото: Kristi Blokhin / Shutterstock / Fotodom

Мировые центробанки повышают ставки из-за войны на Ближнем Востоке и последовавшего за ним резкого скачка цен на топливо. Так причины ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) регуляторами по всему миру объяснил «Ленте.ру» руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

В последнее время среди мировых Центробанков сложился тренд на ужесточение ДКП. Первой ласточкой стал Европейский центральный банк (ЕЦБ), который впервые почти за три года повысил процентные ставки, а его президент Кристин Лагард предупредила, что инфляция, вызванная войной в Иране, распространяется не только на цены на энергоносители. ЕЦБ увеличил ставку по депозитам с 2 до 2,25 процента. Это повышение стало первой реакцией крупного центрального банка на скачок цен на нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. Следом Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение не снижать ставки, а сохранить их на прежнем уровне.

Потрясения начинают распространяться «по всей экономике, и прямые издержки очевидны, но есть и косвенные», — заявила президент Кристин Лагард журналистам во Франкфурте. Война на Ближнем Востоке негативно сказывается на экономической активности, и опросы указывают на замедление темпов роста, особенно в сфере услуг. Рост цен на энергоносители еще больше подстегнет инфляцию летом и удержит ее на уровне значительно выше целевого показателя до первой половины 2027 года

Как отметил Джиоев, монетарные регуляторы вынуждены реагировать на ускоряющийся рост цен, повышая ставки или отказываясь от их снижения. В то же время в России причины сохранения жесткости ДКП заключается в иных, эндогенных факторах — жесткий рынок труда и увеличение бюджетных расходов. Рост мировых цен на нефть для нашего регулятора хоть и проинфляционный фактор, но не основной с точки зрения рисков роста цен, добавил аналитик.

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