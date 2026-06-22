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16:50, 22 июня 2026Экономика

Раскрыта причина неудач Пугачевой с продажей замка в Грязи

Адвокат Матвеев: Пугачева не может продать замок в Грязи из-за больших расходов на ЖКУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева не может избавиться от своего замка в подмосковной деревне Грязь из-за слишком больших расходов на содержание недвижимости, это отпугивает потенциальных покупателей. Причину неудач с продажей особняка раскрыл адвокат Тимур Матвеев в беседе с KP.RU.

По словам специалиста, только в зимний период ЖКУ, охрана и поддержание жизнедеятельности поместья обходятся знаменитости более чем в 700 тысяч рублей ежемесячно.

Дело в том, что территория состоит из 16 совмещенных земельных участков — общая площадь достигает 212 соток. Поместье включает в себя три объекта — шестиэтажный замок во французском стиле площадью 1867 «квадратов», SPA-комплекс площадью 571 «квадрат» и хозблок площадью 29 «квадратов».

При этом замок находится в неохраняемой деревне, рядом с домами обычных россиян. Это тоже может отталкивать типичных покупателей роскошного жилья — они чаще всего предпочитают элитные поселки с закрытой территорией и развитой инфраструктурой. Поэтому особняк Пугачевой, требующий колоссальных ежемесячных вложений, пока остается в собственности артистки, заключил Матвеев.

Ранее шоумен и продюсер Гера Иващенко предложил сделать из подмосковного замка Пугачевой музей.

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