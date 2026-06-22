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17:03, 22 июня 2026Россия

В России отставку Стармера назвали политической катастрофой

Депутат Госдумы Миронов назвал отставку Стармера политической катастрофой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Toby Shepheard / Reuters

Депутат Госдумы Сергей Миронов назвал отставку британского премьера Кира Стармера политической катастрофой для Великобритании. Его слова приводит РИА Новости.

Российский политик обратил внимание на то, что Стармер стал пятым премьером Великобритании, досрочно покидающим свой пост. Он также назвал премьеров страны собирательным образом британских и европейских элит, «которые продолжают разжигать войны и снабжать киевский режим оружием и деньгами».

«Чехарда глав правительства Великобритании напоминает дурной анекдот, в котором самые странные персонажи пытаются управлять тонущим кораблем (...). И никто уже не в силах удержать управление страной. Это маркер жесткого политического кризиса и, возможно, скорой катастрофы», — обозначил Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что ситуацию в стране усугубляют растущие антииммигрантские настроения, в результате чего к власти в Великобритании могут прийти ультраправые политические силы, что спровоцирует отделение Шотландии и Северной Ирландии.

Ранее Стармер объявил королю Карлу III, что принял решение об уходе со своей должности. В Кремле после его отставки заявили, что британский политик никак не зарекомендовал себя с точки зрения отношений с Россией.

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