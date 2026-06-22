Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:58, 22 июня 2026Наука и техника

Китай откалибрует ракеты при помощи эсминца США

В Китае построили макет эсминца ВМС США для калибровки ракет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Navy Photo / Reuters

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) построила макет эсминца класса Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США. Изделие поможет откалибровать китайские ракеты, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Канал обратил внимание на спутниковый снимок полноразмерного макета, который возвели на полигоне в пустыне Такламакан. В сообщении предположили, что макет позволит «натренировать» системы распознавания целей китайского высокоточного оружия.

Эскадренные миноносцы типа «Арли Берк» являются одними из самых крупносерийных надводных боевых кораблей с полным водоизмещением более пяти тысяч тонн. С 1988 года построили 77 кораблей. Эсминцы являются носителями крылатых ракет Tomahawk.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В марте обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс писал, что ВМС США столкнутся с нехваткой огневой мощи из-за вывода из эксплуатации ракетных крейсеров типа «Тикондерога».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Должны ответить все поголовно». ВСУ устроили налет на крупнейший центр космической связи России

    Матери не пережившего три часа в закрытой машине мальчика вменили статьи в регионе России

    ВСУ атаковали крупнейший центр космической связи России. Какие задачи выполняет эта уникальная станция?

    Оценены шансы Месси оформить хет-трик в матче против Австрии

    Сокрытие Киевом проблем ВСУ в Константиновке объяснили

    Москвичей предупредили об опасности

    Названа модная замена черному цвету

    Индекс Мосбиржи обновил многолетний минимум

    Общавшийся со спецслужбами иностранец получил в России 18 лет колонии

    Москвичей предупредили о грозах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok