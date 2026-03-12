19FortyFive: ВМС США спрогнозировали нехватку огневой мощи из-за «Тикондерог»

Военно-морские силы (ВМС) США столкнутся с нехваткой огневой мощи из-за вывода из эксплуатации ракетных крейсеров типа «Тикондерога». Снижение веса ракетного залпа спрогнозировал обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

К концу 2020-х годов ВМС США выведут из эксплуатации последние корабли этого типа. «Поскольку "Тикондерога" выходит из эксплуатации, ВМС могут столкнуться с нехваткой огневой мощи, что является проблемой для тихоокеанского планирования», — говорится в материале.

Автор напомнил, что каждая «Тикондерога» несет установку вертикального пуска на 122 ячейки, которые можно заполнить зенитными ракетами SM-2 и SM-3, противокорабельными Harpoon или крылатыми Tomahawk. По его словам, такая вместимость обеспечила крейсерам репутацию «ракетных грузовиков».

Отмечается, что «Тикондероги» выводят из эксплуатации из-за возраста и возрастающих затрат на обслуживание. Большинству кораблей этого типа более 35 лет. В строю осталось семь крейсеров, переданных флоту в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

