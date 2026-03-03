Реклама

Атаковавший Иран эсминец получил «Одина» для ослепления

Эсминец Spruance ВМС США получил лазерную систему ODIN для ослепления
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие»

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Spruance, который задействован в атаке на Иран, получил лазерную систему AN/SEQ-4 ODIN. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

На ролике, который демонстрирует старт ракет Tomahawk, можно заметить установку AN/SEQ-4 ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy). Система установлена перед крышками контейнеров вертикальной пусковой установки.

Комплекс «Один» предназначен для ослепления электрооптических систем разведки и наведения беспилотников и малых катеров. Изделие интегрировано в систему боевого управления «Иджис», которая обеспечивает оперативное обнаружение целей. ВМС не раскрывают характеристики AN/SEQ-4. Считается, что мощность лазера составляет от 10 до 30 киловатт. Дальность действия комплекса, который устанавливают на эсминцы типа «Арли Берк», оценивают в одну-две морские мили.

В январе начальник военно-морских операций ВМС адмирал Дэрил Кодл заявил, что перспективные линкоры типа Trump («Трамп») могут вооружить мощными лазерами мегаваттного класса.

