Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:07, 15 января 2026Наука и техника

Линкоры типа «Трамп» захотели вооружить мощными лазерами

TWZ: Линкоры типа Trump могут вооружить мегаваттными лазерами
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Перспективные линкоры типа Trump («Трамп») могут вооружить мощными лазерами, заявил начальник военно-морских операций (глава штаба) Военно-морских сил (ВМС) адмирал Дэрил Кодл. Об этом сообщает издание TWZ.

По словам офицера, мощные лазеры мегаваттного класса не следует рассматривать как «выходящие за рамки» возможностей, а «система противоракетной обороны должна перейти к направленной энергии». «У нее бесконечный боезапас», — сказал начальник штаба.

Кодл добавил, что разработкой подобного оружия США активно занимались в рамках Strategic Defense Initiative (SDI) — Стратегической оборонной инициативы (СОИ). Офицер заметил, что проблема использования лазерного оружия заключается в необходимости обеспечения требуемой плотности мощности излучения при ограниченных габаритах энергоустановки и наведения на цель при сложных погодных и атмосферных условиях.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Кодл заметил, что хорошо знаком с обсуждаемой тематикой, поскольку в ходе учебы в военно-морской аспирантуре изучал вопросы, связанные с ядерным оружием и системами направленной энергии.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил о начале программы строительства новых линкоров для военно-морских сил страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Армия России кратчайшим путем продвинулась к Запорожью

    Женщина голыми руками поймала 22 свиньи

    В полуфинале турнира WTA встретятся завоевавшие серебро ОИ в паре россиянки

    Насекомое поселилось в ухе россиянки во время отдыха в Таиланде

    Анастасия Ивлеева начала удалять татуировки с тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok