Стало известно о подготовке Белоруссии к отражению ударов с Украины

Дзермант: Белоруссия готовится отражать возможные удары Украины

Белоруссия готовится отражать возможные удары со стороны Украины и дать ответ. Об этом рассказал политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант, передает НСН.

«Я думаю, что пока идет оценка заявлений [президента Украины Владимира] Зеленского, насколько они реалистичны, и белорусская сторона готовится к отражению возможных атак. Но точно никакой эмоциональной реакции не будет, возможно, даже напрямую не стоит отвечать на эти угрозы», — сказал он.

По мнению эксперта, Минску своими действиями необходимо показать, что угрозы Киева не приведут к тому, что Белоруссия будет поддаваться давлению и шантажу. Он отметил, что белорусские власти будут отвечать всеми доступными средствами, и призвал скоординировать работу противовоздушной обороны России и Белоруссии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия может обеспечить свой суверенитет и дать ответ на потенциальные военные угрозы. Он отметил, что угрозы Киева агрессивны и являются вмешательством во внутренние дела другой страны.