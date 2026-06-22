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14:00, 22 июня 2026Бывший СССР

В Кремле высказались об угрозах Киева в адрес Белоруссии

Песков: Минск в состоянии обеспечить свой суверенитет и дать ответ на угрозы Киева
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Москва уверена, что Минск в состоянии обеспечить свой суверенитет и дать ответ на потенциальные военные угрозы. Так об угрозах Киева в адрес Белоруссии высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У нас нет никаких сомнений, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что угрозы Киева агрессивны и являются вмешательством во внутренние дела другой страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. Он пригрозил ударить по Белоруссии при отказе Минска отвести технику от границы.

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