Слуцкий: После отставки Стармера поддержка Украины Британией будет продолжена

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий дал оценку позиции Британии относительно Украины после отставки премьера Кира Стармера. По его мнению, в этом отношении ничего не изменится, передает РИА Новости.

По словам российского политика, отставка британского премьера хоть и продиктована внутриполитическими причинами, но обусловлена в том числе внешнеполитическими факторами.

«В этом плане смена премьера Великобритании ничего пока не изменит. Антироссийский курс и поддержка неонацистского режима на Украине с высокой долей вероятности будут продолжены в ущерб национальным интересам простых британцев, кто бы ни занял сейчас офис на Даунинг-стрит, 10», — обозначил Слуцкий.

Депутат также обратил внимание на то, что Стармер стал пятым премьером Великобритании, досрочно покидающим свой пост. Он также высказал мнение, что решение о его отставке должно стать сигналом и для других европейских лидеров.

Ранее Стармер объявил, что принял решение об уходе со своей должности. В Кремле после его отставки заявили, что британский политик никак не зарекомендовал себя с точки зрения выстраивания отношений с Россией.