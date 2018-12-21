До смягчения наказания за репосты остался один шаг

Совет Федерации одобрил на последнем в осенней сессии заседании президентский пакет законов о частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса РФ об экстремизме, в частности репостов в интернете. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 21 декабря. Теперь документ должен подписать глава государства.

Изменения, инициированные ранее президентом Владимиром Путиным, направлены на гуманизацию этой области права. Согласно документу, уголовному преследованию не будут подвергаться люди, впервые совершившие правонарушение. Важное условие при этом — деяние не должно угрожать основам конституционного строя. Повторный экстремизм в сети сохраняет статус уголовно наказуемого преступления.

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Госдума одобрила законопроект 19 декабря. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ставил его в пример зарубежным странам, где неосторожность в интернете карается жестче.

В Генпрокуратуре также положительно отозвались о смягчении статьи об экстремизме.

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