В России принят закон о репостах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК России об экстремизме. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 19 декабря.

Уголовного преследования избегут те, кто совершил правонарушение впервые, и при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

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Соответствующую законодательную инициативу глава государства Владимир Путин внес в Госдуму 3 октября. Согласно документу, уголовная ответственность за экстремизм в интернете или СМИ будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ставил в пример зарубежным коллегам пакет президентских законопроектов. По его словам, за неосторожные публикации в соцсетях в ряде стран наказывают гораздо жестче.

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