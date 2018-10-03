Путин предложил смягчить статью 282 УК России

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект, который частично декриминализирует 282 статью УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента в среду, 3 октября.

«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью первой статьи 282 (...) Уголовного кодекса Российской Федерации, является обоснованным», — говорится в пояснительной записке.

Согласно новой редакции, уголовная ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц, наступает при условии, если они совершены после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

В настоящее время за нарушение статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», помимо штрафа и принудительных работ, грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В середине сентября комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в сети. Авторы инициативы призывали исключить «излишне репрессивный уклон статьи» о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК).

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