Законопроект об отмене уголовного наказания за репосты отклонен

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в сети. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 13 сентября.

«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами», — сказал глава комитета Василий Пискарев.

Он отметил, что проект закона не поддержали правительство и Верховный суд.

Ранее, в июне, руководитель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также отрицательно отозвался об инициативе депутатов Сергея Шаргунова и Алексея Журавлева.

По мнению авторов документа, необходимо исключить «излишне репрессивный уклон статьи» о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК). Речь, в частности, идет о сообщениях в социальных сетях.

Согласно данным информационно-аналитического центра «Сова», в 2017 году число осужденных за экстремистские высказывания возросло. Почти все приговоры касались постов. Каждый пятый осужденный получил реальный срок.

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