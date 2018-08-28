ЕСПЧ обязал Россию заплатить первому осужденному за комментарий блогеру

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел уголовное преследование первого осужденного за комментарий в интернете россиянина Саввы Терентьева нарушением права на свободу выражения мнения. Решение опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить блогеру компенсацию в размере пяти тысяч евро за понесенные им судебные расходы и издержки.

Однако суд отклонил его требование о выплате 3,5 тысяч евро за причиненный моральный вред.

Терентьев был осужден в июле 2008 года на один год заключения условно за экстремистский комментарий в ЖЖ с негативной оценкой деятельности милиции и предложением сжигать сотрудников правоохранительных органов в печах, как в Освенциме.

15 августа сообщалось, что представители Минсвязи поддержали законопроект депутатов Госдумы Сергея Шаргунова и Алексея Журавлева о декриминализации экстремистских высказываний, лайков и репостов в соцсетях.

Ранее в июле ЕСПЧ усмотрел нарушение права на свободу выражение мнения в деле активисток Pussy Riot, осужденных за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Европейские судьи присудили участникам группы 30 тысяч евро компенсации.

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