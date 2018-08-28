Силовые структуры
 
Последние новости
Telegram согласился выдавать спецслужбам данные пользователей
Кремль объяснил затраты на оборону в ситуации кризиса
Лето в Москве закончится жарой и дождями 
Раскрыт план по сдерживанию цен на бензин
На стадионе чемпионата мира отключили электричество за долги
Кремль назвал мотивы Путина высказаться по пенсионной реформе
Самый дорогой дом Москвы оценили в два миллиарда рублей 
Роскомнадзор пригрозил «Яндексу» блокировкой
Лимонов назвал преемника Путина и предрек России «много крови»
Новости партнеров

Борец с экстремизмом похвастался изучением 14 тысяч мемов за час

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудник центра «Э» МВД по Алтайскому краю Вадим Стрелков, работающий над делом преследуемой за мемы Марии Мотузной, рассказал, что за час просмотрел более десяти тысяч картинок на ее странице во «ВКонтакте». Его показания, данные в ходе судебного процесса над девушкой, публикует «Медиазона» в своем Telegram-канале.

Полицейский заявил, что Мотузная, обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих, сама подписала явку с повинной.

Он не смог вспомнить год, когда занимался изучением сохраненных у нее картинок, но сказал, что за час посмотрел все мемы в аккаунте девушки — их у нее было около 14 тысяч. На вопрос Мотузной, как он успел это сделать, сотрудник ответил, что не помнит.

В июле стало известно, что 23-летняя жительница Барнаула стала фигуранткой уголовного дела из-за двух мемов, сохраненных на ее странице во «ВКонтакте». В настоящее время над Мотузной идет процесс в Индустриальном районном суде Барнаула. На суде она отказалась от признательных показаний, пояснив, что дала их под давлением.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд в Барнауле за мемы «ВКонтакте». День третий
Россиянин высказался во «ВКонтакте» и уехал в колонию на пять лет
Преследуемая за мемы россиянка показала работу следователей с «ВКонтакте»
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

«Это будет клеймо по жизни»

Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
11:44Сегодня

В Петербурге объявилась банда подростков-подражателей АУЕ

11:47Сегодня

Следователи узнали имя платившего пойманному в Италии российскому сенатору

18:1827 августа

Российские заключенные напали на тюремщика и получили дело

Силовые структуры00:0327 августа

Служительница тьмы

Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
12:43Сегодня

Полиция задержала в Москве 18 участников дорожного конфликта с перестрелкой

08:52Сегодня

Появились подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье

14:0327 августа

Серега Бентли в погоне за воровским титулом оказался в худшей тюрьме

Силовые структуры00:04 9 августа

Игра окончена

Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
11:3225 августа

По факту пропажи изъятых миллиардов полковника Захарченко завели дело

06:15Сегодня

Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье

09:5027 августа

Русские мафиози Пельмень и Ленни Джи пошли под суд в Нью-Йорке

Россия
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Жители Чечни рассказали о массовых задержаниях подростков
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Он ел мусор на улице, пытаясь спасти мир»
 
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в горах
Раскрыты детали выступления Путина по пенсионной реформе
«Это был настоящий бизнес»
В СССР были нищие. Некоторые из них неплохо зарабатывали
Все материалы
Мир
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Трамп согласился почтить память Маккейна
К расследованию дела Скрипалей привлекли суперраспознавателей
Сирия подготовилась к удару США
Российский флот у берегов Сирии достиг пика своей мощи
США обвинили в усилении для удара по Сирии
Лавров назвал американскую демократию «карточным домиком»
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Назван единственный страх Лукашенко
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Порошенко нагрубил журналисту и попал на видео
Порошенко решил отдать Донбасс на откуп иностранцам
Лукашенко признался в откровенных разговорах с Путиным
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Бюджет как оружие
От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
Власти взялись за похоронный бизнес
Раскрыт план по сдерживанию цен на бензин
Новые санкции США против России признали неэффективными
Россия задумала совершить технологический прорыв без промышленности
Все материалы
Силовые структуры
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Петербурге объявилась банда подростков-подражателей АУЕ
Следователи узнали имя платившего пойманному в Италии российскому сенатору
Российские заключенные напали на тюремщика и получили дело
Появились подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье
Все материалы
Наука и техника
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Раскрыта миссия первого Ту-22М3М
Выявлен новый признак скорой смерти
Су-57 свяжут с землей
«Роскосмос» поспорил с Минобороны
Презентация Ту-22М3МПора бомбить
Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М
Все материалы
Спорт
Хабиб Нурмагомедов«Хабиб даст ответ на все»
Макгрегор и Нурмагомедов дерутся в интернете. Реальный бой все ближе
Мэйуэзер предложил помощь Макгрегору перед боем с Нурмагомедовым
На стадионе чемпионата мира отключили электричество за долги
Роналдо обзаведется собственным футбольным клубом
Мария Шарапова для рекламной кампании Evian Бедная Маша
Шарапова годами зарабатывала миллионы. Допинг едва не отнял у нее все
В «Реале» пожаловались на отсутствие Роналду
Моуринью захотел уважения после разгрома и ушел с пресс-конференции
Все материалы
Культура
«Смерть Робина Уильямса открыла фильму дорогу»
Гас Ван Сэнт о своем байопике скандального художника Джона Каллахана
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Эпоха вертухаевых внучат»
Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
Лимонов назвал преемника Путина и предрек России «много крови»
Показаны кадры нового сезона «Игры престолов»
«Молчаливый Боб» похудел до неузнаваемости
Гречка отказалась от выступления «только для проголосовавших на выборах»
Все материалы
Интернет и СМИ
Ольга Бузова«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню»
Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
Роскомнадзор пригрозил «Яндексу» блокировкой
Telegram согласился выдавать спецслужбам данные пользователей
Telegram стал частично доступен в России
Американец уволил беременную сотрудницу и пожалел
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Перечислены самые необходимые мужчине вещи
Названы самые популярные уродливые вещи
Выпущено кружевное белье для мужчин
Мелания Трамп покопалась в земле в юбке за четыре тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео
Пилот посадил самолет со сломанными крыльями
Боксер остановил попытавшегося захватить самолет пассажира
В России потратят миллиарды на туризм
Все материалы
Из жизни
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Озабоченный дельфин утомил пловцов приставаниями
Британец 17 лет ел только наггетсы и картошку из-за редкого заболевания
Веганский фестиваль отменили после угроз охотников и фермеров
Бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака
Все материалы
Внедорожники, ставшие кроссоверами II
Шесть машин, сменивших внедорожное прошлое на кроссоверное настоящее. Часть вторая
Скандальная реклама автомобилей
Сексизм, черный юмор и насмешки над конкурентами в рекламе машин
Porsche в грязи
Спорткары, которые обгоняли на грунтовке внедорожники: Porsche возвращается в ралли
Провал машины-катамарана
Экстраординарная звезда Ле-Мана, которая так и не взошла
«АвтоВАЗ» представил обновленное семейство Lada Granta
Volkswagen привез в Россию «внедорожный» Tiguan
Универсал E-Class с подвеской от «Гелика» показали на видео
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы