Борец с экстремизмом похвастался изучением 14 тысяч мемов за час

Сотрудник центра «Э» МВД по Алтайскому краю Вадим Стрелков, работающий над делом преследуемой за мемы Марии Мотузной, рассказал, что за час просмотрел более десяти тысяч картинок на ее странице во «ВКонтакте». Его показания, данные в ходе судебного процесса над девушкой, публикует «Медиазона» в своем Telegram-канале.

Полицейский заявил, что Мотузная, обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих, сама подписала явку с повинной.

Он не смог вспомнить год, когда занимался изучением сохраненных у нее картинок, но сказал, что за час посмотрел все мемы в аккаунте девушки — их у нее было около 14 тысяч. На вопрос Мотузной, как он успел это сделать, сотрудник ответил, что не помнит.

В июле стало известно, что 23-летняя жительница Барнаула стала фигуранткой уголовного дела из-за двух мемов, сохраненных на ее странице во «ВКонтакте». В настоящее время над Мотузной идет процесс в Индустриальном районном суде Барнаула. На суде она отказалась от признательных показаний, пояснив, что дала их под давлением.

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