За оскорбление власти в интернете решили наказывать

Оскорбление власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству, соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в среду, 12 декабря.

«Не вызывает сомнений, что сеть Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предлагают дополнить содержание статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Мелкое хулиганство». Ответственность должна наступать за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации». Что именно может считаться неприличной формой, в документе не уточняется.

Сегодня мелкое хулиганство наказывается штрафом от одной до пяти тысяч рублей либо административным арестом до 15 суток.

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