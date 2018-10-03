Генпрокуратура поставила на контроль дела о репостах

В Генпрокуратуре сочли правильным решение смягчить статью об экстремизме. Об этом в среду, 3 октября, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это совершенно правильное и взвешенное решение вносить коррективы, потому что перегибы, как мы видим, судя по всему, были», — сказал Куренной.

По его словам, дела об экстремизме будут ставиться на контроль в центральный аппарат Генпрокуратуры. Глава ведомства Юрий Чайка направил соответствующее указание во все региональные и специализированные прокуратуры, отметив необходимость «тщательного подхода в рассмотрении оснований для возбуждения уголовного дела».

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По данным Генпрокуратуры, 75 процентов дел по статье о разжигании ненависти и вражды связаны с действиями в интернете. При этом не было возбуждено ни одного уголовного дела о лайках — только о репостах, поскольку репост подразумевает размещение информации.

3 октября Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который частично декриминализирует статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Законопроектом предлагается отменить уголовное наказание за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя. Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что внесенный главой государства законопроект о декриминализации статьи 282 УК призван «исправить проявления маразма».

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