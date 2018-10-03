Кремль назвал инициативу Путина по статье 282 УК РФ борьбой с маразмом

Внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о декриминализации статьи 282 УК РФ призван «исправить проявления маразма», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в среду, 3 октября.

«Это инициатива президента, вы знаете, что он сказал, что все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма. Проявления маразма таким образом исправляются», — сказал представитель Кремля.

Ранее в среду Владимир Путин внес в Госдуму проект, который частично декриминализирует 282 статью УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Законопроектом предлагается отменить уголовное наказание за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя. Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Нижняя палата парламент рассмотрит документ 8 октября.

В середине сентября комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в сети. Авторы инициативы призывали исключить «излишне репрессивный уклон статьи» о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК).

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