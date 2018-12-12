Депутаты решили оставить нацистскую символику учащимся

В Госдуму внесен пакет проектов о снятии запрета на использование нацистской символики в учебных целях. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в среду, 12 декабря.

В пояснительной записке говорится, что использование изображений свастики и иных атрибутов нацизма в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации допустимо в учебных и просветительских целях. При этом они должны не оправдывать нацизм, а наоборот формировать негативное к нему отношение, отмечается в документе.

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Изменения предлагается внести в федеральные законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «О противодействии экстремистской деятельности».

9 октября эксперты Народного фронта выступили за отмену наказания за простую демонстрацию нацистской символики. Члены организации также призвали устранить расплывчатость формулировок в статье 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

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