Народный фронт призвал разобраться с наказанием из-за нацистской символики

Эксперты Народного фронта продолжат работу по борьбе с необоснованным привлечением к ответственности по статье 282 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается на сайте организации во вторник, 9 октября.

«Среди актуальных вопросов — отмена наказания за простую демонстрацию нацистской символики и привлечение людей к ответственности только тогда, когда она сопряжена с пропагандой. Также ОНФ считает необходимым разработать информационную систему оперативного выявления экстремистских материалов, которая позволит предупреждать пользователя о таком характере текста или иллюстрации», — говорится в сообщении.

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Члены организации отмечают расплывчатость формулировок в документе, в результате чего наказание несли невиновные. «Широко известны случаи, когда к ответственности привлекали людей, которые опубликовали в социальных сетях памятные фотографии времен Великой Отечественной войны, где была изображена нацистская свастика. При этом снимки сопровождались комментариями, осуждающими нацизм»,— отметила член Центрального штаба Народного фронта Наталья Костенко.

3 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Глава государства предложил отменить уголовное наказание за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя.

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