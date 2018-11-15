Законопроект о репостах приняли в «пример зарубежным коллегам»

Госдума приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 15 ноября.

«Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, оно совершенствуется, в том числе, исходя из его правоприменительной практики. Принятие этих поправок — пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях», — сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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3 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму законодательную инициативу об отмене уголовного наказания за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя. Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже отметил, что документ призван исправить «проявления маразма» в этой области.

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