Осужденная за мемы в закрытом альбоме медсестра пожаловалась в ЕСПЧ

Медсестра и активистка запрещенного движения «Артподготовка» Оксана Походун, обвиненная в экстремизме, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Заявительница считает, что российские власти нарушили ее право на справедливый суд (статья 6) и свободу выражения мнения (статья 10), гарантированное Европейской конвенцией о защите прав человека.

В апреле суд признал Походун виновной по части 1 статьи 282 «Экстремизм» и приговорил к двум годам условно. Обвинение требовало для нее полтора года колонии-поселения. Медсестра была осуждена за хранение в закрытом альбоме «ВКонтакте» картинок, которые суд счел возбуждающими ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии.

Тематика изображений касалась событий на Украине, некоторые из них были посвящены ряду священнослужителей и президенту России Владимиру Путину. Контент был опубликован с 17 июля 2015-го по 25 мая 2016 года на странице, созданной под псевдонимом Амалия Шаломеева.

В октябре фигурантка дела об экстремизме и оскорблении чувств верующих Мария Мотузная из Барнаула приняла решение уехать из России на Украину. Свой отъезд она объяснила стремлением «нормально жить, а не как на пороховой бочке».

Дело против 23-летней студентки было возбуждено из-за сохраненных во «ВКонтакте» мемов с героями, похожими на патриарха Кирилла, Иисуса Христа и священнослужителей. История стала известна после того, как обвиняемая рассказала об обысках и опубликовала в сети материалы двухтомного дела.

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