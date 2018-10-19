Обвиненная в экстремизме Мария Мотузная объяснила свой отъезд из России

Обвиненная в экстремизме студентка из Барнаула Мария Мотузная объяснила свой отъезд из России на Украину желанием «нормально жить, а не как на пороховой бочке». Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

«Я собиралась уехать с первого дня. Просто не было возможности. Я не готова ставить на себе эксперименты а-ля помилуют/посадят», — отметила девушка. Она добавила, что раньше говорила об отсутствии планов уехать из страны, но делала это для «усыпления бдительности органов».

В своем Twitter-аккаунте Мотузная уточнила, что на Украине находится проездом и планирует просить политическое убежище в другой стране.

Об отъезде Мотузной в Киев стало известно 17 октября, спустя неделю после того, как суд отправил дело в отношении студентки обратно в прокуратуру для устранения нарушений. Правозащитники собирались добиться прекращения преследования Мотузной по обеим инкриминируемым ей статьям: об экстремизме (статья 282 УК) и оскорблении чувств верующих (статья 148 УК). Поводом для возбуждения дела против девушки послужило несколько картинок, сохраненных ей на своей странице во «ВКонтакте».

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