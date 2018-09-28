За адвокатом Марии Мотузной пришли борцы с экстремизмом

Романа Ожмегова, адвоката 23-летней жительницы Барнаула Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме за мемы, вызвали на опрос в управление Следственного комитета по Алтайскому краю. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Алексея Бушмакова.

Бушмаков предположил, что это связано со случаем, когда Ожмегов протестовал против принудительной отправки своего подзащитного Антона Ангела на экспертизу в психиатрическую больницу до вступления в силу решения суда.

«Рома пытался защитить Антона, видимо, там какая-то перепалка произошла, какая-то стычка», — поведал Бушмаков.

Мотузная также написала в своем Twitter-аккаунте, что к ее адвокату пришли сотрудники из центра «Э» и заявили, что «если он не угомонит шумиху, и не перестанет защищать меня и Антона Ангела, то у него будут проблемы». Она уточнила, что Ожмегова подозревают в избиении четырех полицейских, что может привести к лишению его адвокатской лицензии. Мотузная предположила, что ее дело «хотят слить по-тихому».

В конце августа Мотузная уличила судью в расизме: во время рассмотрения ее дела он предложил называть чернокожих неграми, чтобы «не ломать язык». Одна из иллюстраций, за которые судят Мотузную, «унижает представителей негроидной расы».

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