Появились подробности поправок в закон об экстремизме

Верховный суд начал обсуждение поправок в постановление о судебной практике по делам об экстремизме. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники, принимавшие участие в предварительном обсуждении проекта.

Заседание пленума Верховного суда пройдет в сентябре, подтвердил пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов. Известно, что поправки будут касаться двух основных тезисов: факт публикации или репоста эктремистского материала не может свидетельствовать о стремлении автора разжечь ненависть, а суду следует учитывать контекст публикации, содержание комментариев и аккаунта, данные о просмотрах записи и размере аудитории.

Руководитель «Агоры» Павел Чиков назвал новую попытку Верховного суда «очень слабой». Он напоминает, что правки 2016 года не привнесли в судопроизводство никаких изменений.

В конце августа Совет по правам человека при президенте предложил изменить российское антиэкстремистское законодательство и перестать сажать за оскорбительные высказывания. Правозащитники отметили, что в 2017 году за настоящий экстремизм осудили одного человека, а 460 попали под суд за слова.

В том же месяце стало известно общественное мнение россиян об уголовной ответственности за лайки и репосты. 55 процентов граждан считают, что нужно судить не только за публикацию материалов, признанных экстремистскими, но и за репост.

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