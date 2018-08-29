В России впервые вынесли наказание за разваленное дело об экстремизме

На Кубани судья уличил в непрофессионализме и потребовал отстранить от проведения лингвистических исследований главного эксперта-криминалиста краевого главка МВД, установившего признаки экстремизма в статье местного эколога Валерия Бриниха, сообщил в среду, 29 августа, в своем Telegram-канале адвокат Андрей Сабинин.

По словам защитника, такое решение принято впервые в российской судебной практике.

Ранее прокуратура отказалась от обвинения, и Бриних получил право на компенсацию за незаконное преследование в размере одного миллиона рублей. Вину за причиненный государству материальный вред судья возложил на эксперта.

Статью Бриниха исключили из официального экстремистского списка.

28 августа обвиняемая в экстремизме из-за расистских картинок во «ВКонтакте» Мария Мотузная сообщила, что судья во время закрытого заседания предложил называть чернокожих людей неграми, дабы «не ломать язык».

24 августа судья из Орла назначила лингвистическую экспертизу составленных сотрудниками местной прокуратуры документов на предмет наличия в них экстремизма. Ранее с жалобой на прокурора в суд обратился орловский активист Сергей Носов, рассказавший о том, что глава местного надзорного органа Наталья Петрухина без законных оснований собирала на него досье.

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