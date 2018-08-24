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Центр по противодействию экстремизму в Орле проверят на экстремизм

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Судья Советского районного суда города Орла Татьяна Михеева назначила лингвистическую экспертизу юридических материалов, которые местная прокуратура собрала на гражданского активиста Сергея Носова и использовала как повод заподозрить его в экстремистской деятельности. Теперь само ведомство будет проверено на экстремизм, сообщил Носов на своей странице во «ВКонтакте».

«В материалах дела фигурируют высокопоставленные начальники орловских силовых структур. Документы за подписями силовиков будут проверять эксперты из ОГУ (Орловский государственный университет имени Тургенева — прим. «Ленты.ру»). Искренне надеюсь, что экстремизма в них не найдут, ведь это будет удар по престижу всей орловской полиции», — написал Носов.

Исследование назначено в рамках административного дела, возбужденного после того, как активист подал в суд на районного прокурора Наталью Петрухину — она собирала на мужчину досье и в начале июня объявила ему, что он якобы планирует противозаконные действия и хочет дестабилизировать обстановку накануне губернаторских выборов. По мнению Петрухиной, свой план Носов должен был реализовать через несанкционированные митинги и публичную критику прошедших президентских выборов. Орловец возмутился безосновательной проверкой его деятельности и подал иск против прокурора.

В ходе слушаний по делу прокуратура предоставила документы, которые должны были свидетельствовать об экстремистской деятельности Носова. Ими оказались, например, совместная фотография активиста с основателем российского движения «Открытая Россия» Михаилом Ходорковским, отказ Носова проводить согласованную акцию и отмена мероприятия. Также прокурору не понравился устав движения, в котором состоит активист. В его тексте организация провозглашала своими целями «построение в России правового государства, содействие проведению честных, свободных и справедливых выборов, содействие созданию системы независимого и справедливого правосудия, эффективной правоохранительной системы».

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