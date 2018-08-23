Россиянку заподозрили в экстремизме за злобные посты о мужчинах

Омские следователи проводят проверку в отношении радикальной феминистки Любови Калугиной на предмет наличия в ее постах во «ВКонтакте» признаков возбуждения ненависти или вражды (часть 1 статьи 282 УК). Об этом девушка рассказала аналитическому центру «Сова».

По словам Калугиной, весной 2017 года на ее публикации пожаловался некий житель Биробиджана, в июле того же года ее пригласили в полицию и взяли с нее объяснение. Через месяц ее вызвали на беседу в Следственный комитет и сообщили, что ее посты прошли экспертизу, и против нее может быть возбуждено уголовное дело. Ознакомиться с материалами проверки феминистке и ее адвокату не дали.

У силовиков были претензии к 12 фотографиям и текстам Калугиной за 2013-2016 годы, большая часть из которых была направлена на критику мужчин, еще один текст относится к полемике внутри феминистского движения. «Высказывания, содержащиеся в текстах, различаются по степени агрессии — от грубого юмора до таких, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин», — отметили в «Сове».

22 августа Совет по правам человека (СПЧ) при президенте предложил внести изменения в антиэкстремистское законодательство, в том числе убрать из Уголовного кодекса часть 1 статьи 282 УК и переквалифицировать высказывания, возбуждающие ненависть или насилие, в разряд административных нарушений. Правозащитники отметили, что в прошлом году всего один человек был осужден за экстремистские действия, и 460 — за слова.

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