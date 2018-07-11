Госдума отказалась принимать закон о равенстве мужчин и женщин

Законопроект «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» отклонен Госдумой. Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает агентство «Москва».

Документ был принят в первом чтении в 2003 году. Володин входил в группу депутатов и сенаторов, вносивших законопроект в Думу. С тех пор, по его словам, ситуация в стране существенно изменилась. «Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены», — отметил он.

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Нерешенной остается проблема неравенства в оплате труда и продвижения по службе, которая, по мнению председателя Госдумы, связана с потенциальной возможностью того, что женщина уйдет в декрет.

«Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют именно женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход и воспитание детей», — подчеркнул Володин.

Парламентарий отметил, что за 15 лет существенно увеличилось представительство женщин в парламенте и их влияние на политику. Они чаще занимают руководящие должности в думских комитетах, притом что в целом их в парламенте меньше, чем мужчин.

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