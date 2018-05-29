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Женщины рассказали о влиянии скромного дохода мужчины на отношения

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В сети бурное обсуждение вызвало исследование, согласно которому женщины-миллениалы испытывают обеспокоенность, стыд и вину за то, что зарабатывают больше, чем их партнер. Пользователей Twitter результаты исследований удивили, своим недоумением микроблогеры поделились в обсуждении статьи на странице автора опроса Эшли Форд и CNBC, перепечатавшего ее результаты.

Согласно исследованию, в 2015 году 38 процентов американок зарабатывали больше, чем их мужья. В тоже время, по данным Чикагского университета, для семей, где жена в год зарабатывает на пять тысяч долларов больше мужа, велик риск развода.

Автор статьи Эшли Си Форд заметила, что ее исследование, датированное 2015 годом, вновь стало актуальным и начало цитироваться СМИ. Она предложила своим подписчицам обновить результаты опроса и высказаться в комментариях к посту.

В результате среди подписчиков возник ожесточенный спор о влиянии достатка на отношения. Некоторые высказали мнение, что партнера изначально нужно подбирать по уровню дохода.

«Я зарабатываю 14 долларов в час. И я не собираюсь искать отношений с генеральным директором. Я не в этой категории. Женщина все еще может заработать больше, но я стараюсь нацелиться на кого-то в моей лиге. Каждый хочет чувствовать себя равным», — считает M_fletcher.

Ей возразила пользователь Tsyana. «Если деньги или их отсутствие определяют вашу ценность как человека, у вас проблемы», — парировала девушка.

В комментариях под статьей CNBC американцы признались, что достаточно много женщин в их окружении действительно убеждены в том, что мужчина не должен зарабатывать меньше. «Я была богаче, чем большинство моих бойфрендов, и это было неудобно», — пишет жительница Вашингтона с ником The Give and Get.

«В других странах я видел, как многие парни чувствуют себя униженными, если они зарабатывают меньше партнера», — поделился наблюдением пользователь Linas.

Большинство участников дискуссии придерживались материалистических принципов, однако некоторые напомнили, что деньги в отношениях далеко не главное. «Это так смешно (наблюдать за обсуждением — прим. «Ленты.ру»). Мы команда. Если я заработаю больше, чем мой партнер, тогда мы будем двигаться дальше, и наоборот. Мы партнеры, мы гордимся достижениями друг друга», — подытожила Рейчел Экерсон (Rachel Ackerson).

В феврале несколько студентов сорвали лекцию в Портлендском университете о гендерном разнообразии из-за слов профессора биологии о различиях между мужчинами и женщинами. Биолог завила, что мужчины и женщины имеют различия в строении тела и особенности физиологии, в частности, их мозг функционирует по-разному. После этого группа активистов покинула аудиторию и вывела из строя аудиосистему, так что лектор не смогла продолжить выступление.

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