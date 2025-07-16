Бывшая жена испанского наемника попросила Украину вернуть его собаку и вещи

Экс-жена испанского наемника Кармона призвала Украину вернуть его собаку и вещи

Украина отказывается возвращать тела уничтоженных на специальной военной операции (СВО) испанских наемников их семьям. Об этом заявила бывшая супруга одного из таких военных Эва Альварес Родеро в петиции, которую изучило РИА Новости.

Родеро обратилась к украинским властям, поскольку не могла получить тело ее экс-мужа Мигеля Кармона, который вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в марте и был ликвидирован 10 июня в Донецкой народной республике (ДНР). Она также потребовала вернуть его собаку по кличке Джоси.

В петиции предполагается, что тело мужчины находится рядом с деревней Ивано-Дарьевка, Бахмутский район (район Артемовска в ДНР — прим. «Ленты.ру»). «Чтобы не возвращать тело, нам говорят, что эта территория занята россиянами, заминирована и насыщена дронами. Но теперь мы уже никому не верим», — отметила бывшая жена военного.