ВСУ бросили ликвидированного испанского наемника

ВСУ бросили на поле боя ликвидированного испанского наемника Кармону

Российские военные ликвидировали 42-летнего испанского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мигеля Кармону, украинская сторона бросила его на поле боя. Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad.

«Близкие Мигеля жалуются, что ВСУ бросили погибшего на поле боя, так и не передав тело домой», — говорится в сообщении. Отмечается, что Кармона раньше служил в сухопутных войсках Испании.

Ранее Минобороны Украины опубликовало в TikTok видео, в котором ведущая надела сомбреро и приглашала латиноамериканцев вступать в ряды ВСУ. Она заявила, что украинская армия — одна из самых сильных армий в Европе, и пригласила вступать в ее ряды.